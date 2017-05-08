Стало известно, кто может владеть кабельными сетями в Азербайджане

2017-05-08 11:17 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, это нашло отражение в 6-й статье (имущественное право кабельных сетей) нового законопроекта «О вещании кабельных сетей».

Согласно статье, кабельные сети на территории Азербайджана могут принадлежать постоянно проживающим на территории страны гражданам и юридическим лицам, уставной капитал которых принадлежит постоянно проживающим в Азербайджане гражданам, муниципалитетам.

Также в статье говорится, что требования к вещателю будут определяться законом «О телерадиовещании». Законопроект будет вынесен на обсуждение 16 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса.