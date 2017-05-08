Стало известно, кто может владеть кабельными сетями в Азербайджане
2017-05-08 11:17 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, это нашло отражение в 6-й статье (имущественное право кабельных сетей) нового законопроекта «О вещании кабельных сетей».
Согласно статье, кабельные сети на территории Азербайджана могут принадлежать постоянно проживающим на территории страны гражданам и юридическим лицам, уставной капитал которых принадлежит постоянно проживающим в Азербайджане гражданам, муниципалитетам.
Также в статье говорится, что требования к вещателю будут определяться законом «О телерадиовещании». Законопроект будет вынесен на обсуждение 16 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса.