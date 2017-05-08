Определился победитель «Neymar Jr’s Five» в Азербайджане – ФОТО

2017-05-08 09:56 | www.oxu.az | 3

В Баку на Приморском Бульваре прошел финал международного турнира «Neymar Jr’s Five».

Как сообщает Oxu.Az, в финале участвовало 16 команд, среди которых были и представители разных регионов Азербайджана. 16 финалистов, которые определились в результате квалификационного этапа среди более чем 330 команд в Лянкярани, Гяндже, Шеки, Губе и Баку, поборолись за право отправиться в Бразилию и представить Родину на Мировом финале.

В результате напряженной и эмоциональной борьбы, чемпионом стала команда «Şirinlər». В финальном матче против «Şirinlər» играла команда «Qara Qartal», но «Şirinlər» выиграли со счетом 1:0.

А теперь команда «Şirinlər» в июле полетит в Бразилию и там представит Азербайджан на Мировом финале «Neymar Jr’s Five».

И.Н.