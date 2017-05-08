Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил полмиллиарда манатов

2017-05-08 12:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Спрос на депозитном аукционе Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенном в понедельник, в 2,5 раза превысил предложение, сообщает ЦБА.

Центробанк принял у банков 200 миллионов манатов, однако спрос был на уровне 504,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 12,7 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

В Азербайджане действуют 32 банка, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7026 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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