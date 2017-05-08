Мобильный оператор Азербайджана представил тарифный план для иностранных граждан

2017-05-08 12:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Bakcell представил специальный тарифный план для гостей и туристов, посещающих Азербайджан в связи с предстоящими IV Играми исламской солидарности "Баку-2017", которые пройдут с 12 по 22 мая 2017 года, сказали Trend в понедельник в компании.

Как сказали в компании, речь идет об определенном количестве Prepaid Sim-карт, предусмотренных исключительно для иностранных граждан, при покупке которых сумма будет автоматически зачисляться на разговорный баланс.

"Период эксплуатации таких номеров с момента активации составляет 30 дней, и по завершении указанного периода данные номера не будут обслуживаться в сети оператора и их невозможно будет разблокировать. Новшеством также является упрощенная активация Sim-карт: это связано с отсутствием необходимости их регистрации в централизованной системе", - сказали в компании.

Такими номерами, как отметили в компании, можно управлять централизованно и деактивировать в "один клик".

Для обеспечения надежной и бесперебойной связи, компания также усилила сеть в местах, где будут проходить соревнования и других местах массового скопления людей.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev