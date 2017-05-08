Лейла Алиева: «Бакинский Шопинг Фестиваль проходит замечательно»

2017-05-08 12:04 | www.apa.az | 3

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, глава представительства Фонда в России Лейла Алиева прокомментировала завершающийся 10-го мая Бакинский Шопинг Фестиваль.

Как передает АПА-Экономикс, в своем интервью сайту Eurasiadiary.com она отметила: «Я знаю, что фестиваль проходит замечательно и надеюсь, у меня будет возможность поучаствовать».

По ее мнению, проведение подобных мероприятий позитивно влияет для развития туризма в целом: «Я надеюсь, что каждое такое мероприятие, как Бакинский Шопинг Фестиваль, поспособствует массовому потоку туристов в Азербайджан».