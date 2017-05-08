Айдын Алиев: «Госкомитет таможни старается предотвратить факты уклонения от налогов»

2017-05-08 12:07 | www.apa.az | 3

«Госкомитет таможни выполнил прогнозное поручение за 4 месяца на сумму более 750 млн. манатов».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил председатель Госкомитета таможни Айдын Алиев. «Бюджетные поручения перевыполнены. Несмотря на то, что в сумме операций по импорту по сравнению с 4 месяцами прошлого года наблюдается сокращение на 430 млн. манатов, а также имеется большое количество фактов уклонения от налогов, в результате верной политики мы выполнили прогнозные поручения. Госкомтаможни старается предотвратить факты уклонения от налогов».