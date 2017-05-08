Евро подешевел после выборов во Франции

2017-05-08 10:04 | www.oxu.az | 3

В понедельник, 8 мая, курс европейской валюты к американской начал снижаться после того, как на фоне новостей о победе Эммануэля Макрона на выборах президента Франции вырос до максимума с ноября прошлого года,

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Риа Новости, в 04.25 по бакинскому времени евро торговался на уровне 1,0970 доллара (до этого его курс составлял 1,0998 доллара — наивысший показатель с конца осени-2016). Ранее в ходе торгов эта валютная пара демонстрировала рост до 1,1022 доллара за один евро, это также максимальное значение с 9 ноября минувшего года.

«Рынок уже учел победу Макрона. Мы видели некоторое дополнительное укрепление евро сегодня утром, но учитывая сложность в получении партией Макрона большинства на выборах в парламент, пара может не показать более высокий рост», - прокомментировал в интервью Reuters происходящее на торгах Масафуми Ямамото — главный валютный стратег в Mizuho Securities (Токио).

Лидер политического движения «Вперед» и бывший глава министерства экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре выборов президента республики, обойдя свою основную конкурентку — возглавляющую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Также отметим, что курс евро утратил 0,10% стоимости по отношению к манату. Официальный курс маната по отношению к евро на 8 мая ЦБА определил в 1,8683 манат/1EUR (5 мая - 1,8702 манат/1EUR).​

У.А.

