Сегодня на Исламиаде начнутся футбольные соревнования

2017-05-08 10:10 | www.oxu.az | 3

Сегодня в рамках IV Исламских игр солидарности начнутся футбольные соревнования.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Apasport.az, официальная церемония открытия состоится 12 мая. Первую встречу наша сборная U-23 проведет против сверстников из Камеруна.

Встреча на стадионе «Байыл Арена» начнется в 18:30.

Отметим, что в другом матче группы между собой сыграют Саудовская Аравия и Марокко.

Исламские игры солидарности

Футбол

Группа A

18:30. Азербайджан U-23 – Камерун U-23

10:30. Саудовская Аравия U-23 – Марокко U-23

Э.А.

