Сегодня на Исламиаде начнутся футбольные соревнования
2017-05-08 10:10 | www.oxu.az | 3
Сегодня в рамках IV Исламских игр солидарности начнутся футбольные соревнования.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Apasport.az, официальная церемония открытия состоится 12 мая. Первую встречу наша сборная U-23 проведет против сверстников из Камеруна.
Встреча на стадионе «Байыл Арена» начнется в 18:30.
Отметим, что в другом матче группы между собой сыграют Саудовская Аравия и Марокко.
Исламские игры солидарности
Футбол
Группа A
18:30. Азербайджан U-23 – Камерун U-23
10:30. Саудовская Аравия U-23 – Марокко U-23