Первый футбольный матч Исламиады в Баку выиграла сборная Марокко

2017-05-08 13:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник на "АЗАЛ Арене" состоялся матч открытия соревнований по футболу в рамках IV Игр исламской солидарности.

В первом матче сошлись сборные Саудовской Аравии и Марокко, которые расположились в группе А. Матч, проходивший с преимуществом марокканцев, завершился со счетом 1-0 в пользу последних. Гол на 76 минуте забил Шуиб Эль Мафтул.

Следующий матч в этой группе пройдет сегодня в 18:30 на "Байыл Арене", где встретятся сборные Азербайджана и Камеруна.

Исламиада. Футбол.

Группа А

Саудовская Аравия - Марокко 0-1

Гол: Эль Мафтул, 76'

Предупреждения: А. Альгамди 30', Альмальки 45', Хазази 71', Фаллатах 73', Р. Альгамди 87' - Амаанан 45', Эльморабит 58', Камал 72', Эль Мафтул 85'.

(Автор: Анвар Мамедов)