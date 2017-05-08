Ограничивается движение в Сураханском районе Баку

2017-05-08 13:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На территории от Сураханской дорожной развязки до Сураханского круга в поселке Ени Гюнешли Сураханского района (часть улицы Этибара Бекирова) будет частично ограничено движение в связи с ремонтными работами, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в понедельник.

Движение будет ограничено частично, лишь на отрезках дороги, где ведутся ремонтные работы, а на остальных участках движение будет открыто.

В этой связи ОАО обратилось с просьбой к водителям проявлять осторожность при движении по этой автомобильной дороге в ночное время суток, и пользоваться альтернативными путями во избежание пробок.

(Текст: Кямаля Сеидова)