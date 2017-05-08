Kuşadası'nda 4.2 büyüklüğünde deprem

2017-05-08 13:25 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 11.47 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıkları olan 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 11.47'de, yerin 7.19 kilometre altında meydana geldi. İzmir'de de hissedilen depremin, herhangi bir hasara neden olmadığı bildirildi.