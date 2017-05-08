Председатель ГТК прокомментировал предложение турецких предпринимателей

2017-05-08 12:26 | www.apa.az | 2

«Через несколько дней в Азербайджане начинаются IV Исламские игры солидарности. Мы не должны забывать, что функции таможенных органов увеличились от уровня экономической безопасности до общей безопасности». Как передает АПА-Экономикс, об сообщил председатель Госкомитета таможни Айдын Алиев.

Некоторое время назад турецкие бизнесмены выдвинули предложения по упрощению процедуры оформления грузов на таможенно-пропускном пункте «Сыныг Корпю».

«Касаясь вопроса упрощения таможенных процедур, сегодня благодаря вниманию президента Ильхама Алиева этот процесс достаточно упрощен, таможенные органы оснащены необходимым оборудованием. Мы иногда видим как машины днями, неделями стоят на таможенно-пропускном пункте «Сары гапы». Почему они в этом случае не выдвигают свои предложения? Мы никогда не должны забывать, что есть вероятность использования Азербайджана как транзитную страну для наркоторговли. Во-вторых, через несколько дней в Азербайджане начнутся Исламские игры солидарности. Мы не должны забывать, что функции таможенных органов увеличились от уровня экономической безопасности до общей безопасности. Это внутренне дело страны. Мы знаем, в какой форме надо осуществлять таможенный контроль», - сказал А.Алиев, комментируя данное предложение.