В Баку температура воздуха повысится до 31°, а в районах до 32° тепла

2017-05-08 12:36 | www.apa.az | 2

9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Местами ожидается слабый туман. Порывистый юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 26-31° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 28-30° тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах будут грозы, дожди, местами интенсивного характера. Местами возможен туман. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 14-19° тепла.