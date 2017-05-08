Службы ASAN 9 мая работать не будут

2017-05-08 13:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем победы в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal 9 мая будет нерабочим днем, сообщили в понедельник в Службе.

С 10 мая граждане смогут вновь обращаться во все центры.

Сегодня в Азербайджане функционирует 11 центров Службы ASAN, пять из которых в столице, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале и Масаллы. В Баку также действуют два центра ASAN Kommunal, оказывающие гражданам услуги в коммунальной сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова)