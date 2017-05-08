В Баку завтра ветрено, до 30 градусов тепла

2017-05-08 13:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В отдельных местах будет слабый туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 26-31, в Баку ночью - 15-17, днем - 28-30 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится от 752 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых северных и западных районах временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные. Утром в некоторых местах туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью 12-17, днем 27-32, в горах ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)