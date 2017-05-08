МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной оккупации Шуши армянскими Вооруженными силами

2017-05-08 12:38 | www.apa.az | 2

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной оккупации города Шуша армянскими Вооруженными силами.



Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД, в заявлении говорится:



«8 мая 1992 года армянскими вооруженными подразделениями был оккупирован древний азербайджанский город Шуша. В результате оккупации был разгромлен город Шуша и 30 сел, погибли 195 мирных жителей, 165 ранены, 58 пропали без вести, более 24 тысяч человек подверглись этнической чистке.



Оккупация Шуши является составной частью систематической агрессии Армении против Азербайджана и оккупантской политики. В результате этой оккупантской политики путем применения силы Арменией был оккупирован Нагорно-карабахский регион Азербайджана и семь прилежащих к нему районов. На оккупированных территориях около 1 миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке. В период войны Армения совершила военные преступления и преступления против человечества.



Находящийся 25 лет под оккупацией город Шуша является неотъемлемой составной частью Азербайджанской Республики, границы которой признаны на международном уровне. В то же время этот город имеет историческую, культурную, духовную значимость для азербайджанского народа. Оккупацией города Шуша, который считается «колыбелью азербайджанской музыки» и «консерваторией Востока», был нанесен серьезный удар по материально-культурному и духовному наследию азербайджанского народа.

В рамках целенаправленной политики Армении по разрушению материально-культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях Азербайджана, их разграблению, осквернению и присвоению, только лишь в Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван и другие.

Находящийся под временной оккупацией нагорно-карабахский регион всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана.

Совет безопасности ООН в 1993 году принял резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), которые осуждают оккупацию территорий, признают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, еще раз подтверждают неприкосновенность признанных на международном уровне границ. Этими резолюциями Совет безопасности подтвердил, что Нагорный Карабах часть Азербайджана. В них содержатся требования полного, незамедлительного и безоговорочного вывода всех оккупационных войск с азербайджанских территорий. Другие международные организации заняли аналогичную позицию.

Международная общественность поддерживает уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках границ, признанных на международном уровне. Таким образом, международная общественность еще раз дает понять Армении, что приобретенный в результате оккупации статус-кво никогда не будет признан. Кроме того, попытка нарушить признанные на международном уровне границы страны путем применения силы неприемлема.

Армения, полностью отвергая позицию международного сообщества и грубо нарушая общепринятые нормы и принципы международного права, все еще отказываясь выводить свои войска с оккупированных территорий, меняя их физическую, демографическую и культурную специфику, отрицая право сотен тысяч ставших беженцами и вынужденными переселенцами азербайджанцев на возвращение в оккупированный Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов, а также право на восстановление их имущественных прав, продолжает целенаправленно стремиться к закреплению нынешнего статус-кво.



Злоупотребляя принципом самоопределения народов, Армения пытается скрыть попытки аннексии территорий соседнего государства. То как Армения право на самоопределение проживающих в Азербайджане армян, никак не относится к самому принципу самоопределения, отраженному в уставе ООН и Хельсинском Заключительном акте. На самом деле принцип самоопределения подразумевает возвращение более 80-тысячного населения нагорно-карабахского региона Азербайджана, а также 33-тысячного населения Шуши в Нагорный Карабах, изгнанных в результате этнической чистки, их совместное проживание с армянской общиной в условиях мира, достоинства и процветания в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.



Азербайджанская Республика призывает международное сообщество принудить Армению к миру и оказать на нее политическое и дипломатическое давление, чтобы она выполнила взятые на себя международные обязательства, прекратила оккупацию азербайджанских территорий, вывела свои войска с оккупированных земель Азербайджана, сделала конструктивные шаги на переговорах.