Депутат: «Большие государства могут заткнуть Армению за час»

2017-05-08 12:47 | www.apa.az | 2

«Большие государства встают на защиту Армении, ценность которой хорошо известна в мировой истории. Что за этим может стоять? Только «христианская солидарность». Будто это война не между Азербайджаном и Арменией, а между исламским и христианским мирами. Надо найти мужество, чтобы сказать это. Это значит, что мир поляризируется и отныне международное право уже не работает».

Как сообщает АПА, об этом заявил депутат Милли меджлиса Евда Абрамов.

По словам депутата, несмотря на то, что сегодня уже прошло 25 лет со дня оккупации Шуши, к сожалению, большие государства молчат о бедствиях, которые переживал время от времени азербайджанский народ. Депутат сказал, что страны мира относятся к конфликту с различных аспектов: «Некоторые государства не могут оказать влияние на маленькую Армению, используя свою силу, потенциал. Все это вызывает сожаление. Политически мы видим, что конфликт затягивается. Как может быть такое, что принятые самой большой организацией мира – ООН резолюции не работают? Хотя США, Франция и Россия могут заткнуть Армению в течение часа. К сожалению, эти страны молчат в собственных интересах, никак не реагируя на судьбы более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Однако придет время, и мы добьемся знаменательной победы, вернем наши исторические земли».