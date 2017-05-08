Армяне нарушили перемирие 109 раз

2017-05-08 10:22 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 109 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, Чинари, Мосесгерх Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Фарахли, Гушчу Айырым и на безымянных высотах Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби и Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Баш Гервенд, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Джабраильского районов.

З.Г.

