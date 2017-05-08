Марин Ле Пен станцевала после поражения – ВИДЕО

2017-05-08 10:29 | www.oxu.az | 2

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, проигравшая на выборах Эммануэлю Макрону, отметила свое поражение зажигательным танцем.

Как передает Oxu.Az, видео показал французский телеканал TF1.

На кадрах, снятых в каком-то темном помещении, Марин Ле Пен танцует с улыбкой на лице под зажигательную музыку в окружении своих соратников.

Ранее сообщалось, что победу в президентских выборах во Франции одержал лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон. Он набрал 65,82% голосов. Его соперница, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 34,18% голосов.

Н.О.