Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана совершили восхождение на пик «Гейдар зирвеси» (ФОТО)

2017-05-08 13:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана совершили восхождение на пик «Гейдар зирвеси», которое было приурочено к 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью СГБ, распространенном в понедельник.

Перед восхождением сотрудники Службы государственной безопасности посетили Аллею почетного захоронения в Баку, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Пик "Гейдар зирвеси" расположен на высоте 3751 метр на горе Башдаг массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта.

Восхождение началось на склонах массива Гызыл Гая Большого Кавказского хребта, и для подготовки к нему был разбит лагерь.

Несмотря на нестабильную, снежную и морозную погоду, участники восхождения в полном составе шестого мая достигли пика, почтили память великого лидера Гейдара Алиева и водрузили на вершине Государственный флаг Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)