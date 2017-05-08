В Турции за неделю обезврежено 17 террористов

2017-05-08 13:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во время контртеррористических операций в Турции, за последнюю неделю обезврежено 17 террористов, говорится в понедельник в сообщении МВД Турции.

Отмечается, что 1-8 мая турецкие силовые структуры провели 417 спецопераций по борьбе с терроризмом.

В ходе этих операций, также задержано 214 человек подозреваемых в членстве в террористических организациях. В том числе, среди задержанных 31 человек являются иностранными гражданами.

В рамках антитеррористических операциях изъято 279 единиц огнестрельного оружия, 1,5 тонн взрывчатых веществ, 198 ручных гранат и свыше 50 тысяч патронов и иных боеприпасов.

Вместе с тем, в рамках операций по борьбе с наркоторговлей, за прошлую неделю изъято 1,079 тонн марихуаны, 469 килограмм героина, 10 килограмм метамфетамина, 127 тысяч штук таблеток с наркотическими и психотропными веществами. Согласно данным МВД в общей сложности, изъятые наркотические вещества оцениваются в сумму 28 миллионов турецких лир.

Официальный курс турецкой лиры на 8 мая составляет 3,5497 TRY/USD.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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