Клиенты Azer Turk Bank смогут совершать платежи, не приходя в банк

2017-05-08 10:50 | www.oxu.az | 2

Клиенты Azer Turk Bank смогут осуществлять выплаты по кредитам и пополнять карточные счета, не приходя в банк, посредством платежных терминалов MilliÖn.

Согласно контракту, заключенному с компанией Komtec LTD, работы по интеграции скоро будут завершены, и с 4-го мая станет возможным осуществление платежей посредством терминалов, работающих в режиме 24/7 и установленных в различных местах, в том числе в многочисленных пунктах торговли и обслуживания.

К платежам, проводимым посредством терминалов, не будет применяться никаких комиссий. Платежи можно совершать по счетам в AZN, USD и EUR.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.