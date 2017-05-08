Зачем Армении вбивать натовский клин между Россией и Турцией?

2017-05-08 13:54 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Учитывая, что не в последнюю очередь благодаря Баку отношения России и Турции медленно, но верно улучшаются, опасения Армении понятны.

Не успели армянские власти порадоваться, что отношения Анкары и Москвы оказались в глубоком пике, как почти сразу две разумные державы начали вновь налаживать диалог, что в корне не устраивает Армению. И Ереван решил идти напролом - он открыто обвинил Анкару в том, что та создает угрозы для России, и приплел вдобавок к своим бредовым инсинуациям не только ненавистный ему Азербайджан, но еще и НАТО, чтобы уже наверняка всех напугать.

Как заявил министр обороны Армении Виген Саргсян в опубликованном 8 мая интервью агентству «Интерфакс»,Турция, будучи членом Североатлантического альянса, развивает активную военно-политическую деятельность в Азербайджане, создавая тем самым угрозу для России.

«Я понимаю, что у России с Турцией очень позитивный период развития диалога. Но я бы все же не упускал из вида такую серьезную опасность», — прозрачно намекнул Саргсян.

Делая многозначительные армянские умозаключения, Саргсян забыл, однако, упомянуть о том, что на территории самой Армении находится российская база, которая при желании тоже может кому-то угрожать.

Однако вернемся к армянской интриге вокруг Баку, Анкары и НАТО. Не сумев толком объяснить какую именно угрозу Турция представляет для России, Саргсян впрочем тут же пожаловался на истинную причину своих тревог. По словам главы оборонного ведомства Армении, Анкара «играет негативную роль в карабахском вопросе, открыто поддерживая Баку и политически, и в плане поставки вооружений и технологий, отправки инструкторов, и многого другого, что сильно меняет динамику в регионе».

Правда, при этом Саргсян ни слова не сказал о том, что Россия также играет для Армении большую роль и в плане поставки вооружений и технологий, отправки инструкторов, и многого другого.

Следуя армянской логике Саргсяна, нахождение российских военных на территории Армении создает не меньшую угрозу для Турции, чем налаживание азербайджано-турецких военно-политических связей.

На деле же никто никому не угрожает, несмотря на инсинуации армянского оборонного ведомства. Хотя, как говорится, на воре и шапка горит – единственный региональный игрок, который всерьез угрожает безопасности региона – сама Армения, которая, продолжая оккупацию азербайджанских территорий, создает постоянный дестабилизирующий фон для жизни всего Южного Кавказа.

Однако желание Армении столкнуть Россию, Турцию и Азербайджан, используя не очень складные измышления, рассчитанные на простого обывателя, понятно. В самом скором времени этот трехсторонний формат, как всегда, в обход Армении, сулит стать одним из самых экономически успешных в регионе, в очередной раз отбросив Ереван на задний план российской региональной политики. Вот и тужится армянская политическая элита, чтобы создать картину, сгустить краски, да еще и НАТО приплести, чтобы только отсрочить момент своего скорого политического краха, пока другие страны строят полноценную и крепкую базу для сотрудничества в регионе.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend