Дамаск намерен соблюдать зоны деэскалации, но готов ответить нарушителям

2017-05-08 13:55 | www.trend.az | 3

Дамаск намерен соблюдать меморандум о зонах деэскалации, но готов на решительный ответ вооруженным группировкам в случае нарушений с их стороны, заявил на пресс-конференции в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем, передает РИА Новости.

"Мы будем соблюдать (меморандум), но если произойдет нарушение со стороны какой-либо группировки, ответ будет решительным", — сказал Муаллем.

Министр добавил, что "пока рано говорить об успехе имплементации меморандума". "Остаются логистические детали, обсуждение которых пройдет в Дамаске. И посмотрим, каков будет объем соблюдения этого договора", — сказал Муаллем.