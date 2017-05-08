Президент: «Надеюсь, усилия Франции внесут вклад в справедливое решение нагорно-карабахского конфликта»

2017-05-08 13:44 | www.apa.az | 3

«Я уделяю особую важность усилиям Франции и выражаю надежду на то, что эти усилия внесут вклад в справедливое решение нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН в связи с конфликтом, а также решения и резолюции Генассамблеи ООН, ОБСЕ, НАТО, Европарламента, ПАСЕ, Движения неприсоединения, ОИС и других влиятельных организаций. Однако Армения не придает этому значение. Франция, как и другие сопредседатели, считает статус-кво неприемлемым. Позиция Азербайджана такова, конфликт должен быть решен только в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана».