Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

2017-05-08 13:46 | www.apa.az | 3

Президент России Владимир Путин в связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает АПА со ссылкой на kremlin.ru, в поздравлении говорится, что День Победы – священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма.

Владимир Путин особо отметил, что лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма. Владимир Путин передал низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Поздравительное письмо было также направлено лидерам Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.