Впервые в Азербайджане прошла выставка школьных принадлежностей – ФОТО

2017-05-08 11:00 | www.oxu.az | 2

Впервые в Азербайджане прошла выставка школьных принадлежностей.

К этому заголовку нам не привыкать и сегодня эту новость можно применить уже и для рынка товаров для школы и образования. 28-го апреля в Баку прошла первая в истории страны выставка и конференция, посвященная продукции для школы и образования.

Выставка была организованна совместно компаниями «Faber Castell» (Германия) и «Oxford Limited» (Великобритания), однако число брендов, представленных на выставке, не ограничивалось только двумя вышеупомянутыми. Кроме указанных брендов также присутствовали такие бренды как «Harvard University», «Top Ukraine», «University of Cambridge».

Основным мотивом организаторов было стремление предложить местным операторам на рынке данной продукции абсолютно безопасные для детей высококачественные товары для школы, «правильные» ранцы и текстиль с упором на здоровье и творческое развитие детей.

Посетившие выставку представители более чем 50-ти азербайджанских канцелярских компаний и крупных торговых сетей не только ознакомились с продукцией указанных брендов – канцтоварами, рюкзаками и другим школьным текстилем, продукцией для развития детского творчества, но также получили прекрасную возможность обменяться мнениями и обсудить совместный бизнес в неформальной обстановке.

Мероприятие завершилось ужином в одном их местных ресторанов. Примечательно не только то, что уже и канцелярские мировые бренды тянутся в Азербайджан, предлагая нам высококачественную продукцию, но также и тот факт, что рынок страны активно развивается, создавая новые возможности для развития бизнеса.

С продукцией, представленной на выставке, также можно ознакомиться на сайте производителя - www.faber-castell.com.

И.Н.