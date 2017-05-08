NBC: КНДР задерживает американцев для гарантий защиты Ким Чен Ына

2017-05-08 11:06 | www.oxu.az | 2

Нынешний лидер КНДР сменил тактику своего отца, который задерживал граждан США для осуществления дипломатии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на NBC, задержание граждан США на территории Северной Кореи можно рассматривать как политику «живого щита» — американцы в таких случаях используются в качестве козырей.

Издание напоминает, что северокорейские лидеры и прежде прибегали к практике задержания жителей Соединённых Штатов. В частности, Ким Чен Ир задерживал американских граждан для того, чтобы привести США за стол переговоров.

Между тем, нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын пользуется этими методами для других целей: американцы с его подачи задерживаются для того, чтобы в дальнейшем их можно было использовать исключительно для собственной защиты.

Напомним, 6 мая в КНДР был задержан гражданин США корейского происхождения Ким Хак Сон. Как сообщает информагентство ЦТАК, ему инкриминируется «враждебная деятельность» в ущерб Пхеньяну. Ким Хак Сон стал четвёртым американцем, оказавшимся под стражей в Северной Корее.

Н.О.