Олланд передаст Макрону полномочия 14 мая

2017-05-08 14:06 | www.trend.az | 3

Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что передача полномочий избранному президенту, лидеру движения "Вперед" Эммануэлю Макрону пройдет в воскресенье 14 мая, передает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

Мандат Олланда истекает 14 мая в полночь.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).