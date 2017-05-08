Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Франции

2017-05-08 14:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Искренне поздравляю Вас с победой на выборах на пост Президента Франции. Одержанная Вами победа является показателем доверия дружественного народа Франции и поддержки им выдвинутой Вами линии обновления.

Я придаю большое значение двусторонним и многосторонним связям между Азербайджаном и Францией. Взаимные визиты высокого уровня, расширяющееся в различных сферах плодотворное сотрудничество, многосторонние культурные связи являются особенностями, характеризующими 25-летнюю историю азербайджано-французских дипломатических отношений. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами и впредь будут развиваться и расширяться нашими совместными усилиями в соответствии с интересами наших народов.

Франция в то же время является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию самой болезненной проблемы региона - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В результате военной агрессии армянских вооруженных сил на наших оккупированных исторических землях - в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах - была проведена политика этнической чистки и более одного миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. В связи с конфликтом существуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН, соответствующие решения и резолюции Генеральной ассамблеи ООН, ОБСЕ, НАТО, Европарламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других авторитетных организаций. Однако Армения игнорирует их. Франция, как и другие сопредседатели, считает существующий статус-кво неприемлемым. Я придаю особое значение усилиям Франции, и выражаю надежду на то, что эти усилия в результате внесут свой вклад в справедливое решение конфликта. Позиция Азербайджана заключается в том, что конфликт должен быть решен только в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во благо дружественного народа Франции», - говорится в поздравлении главы государства.