МИД: «Пропаганда и героизация фашизма стали государственной политикой Армении»

2017-05-08 14:05 | www.apa.az | 3

«В победу во II Мировой войне весомый вклад внес и азербайджанский народ».



Как сообщает АПА, об этом в связи с 72-й годовщиной победы над фашизмом во II Мировой войне заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.



Официальный представитель МИД отметил, что внесший свой вклад в победу над фашизмом Азербайджан серьезно беспокоят героизация фашизма, расизм, ксенофобия и шовинизм: «В этой связи Азербайджан присоединяется как соавтор и поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Последняя такая резолюция была принята в Генассамблее ООН 19 декабря 2016 года. В резолюции требуется наказывать по закону всякое распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, любое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а также предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее финансирование. Несмотря на то, что Армения проголосовала за принятие этой резолюции, на самом деле пропаганда и героизация фашизма в этой стране стали государственной политикой.

Так, преподнесение генерала СС фашистской Германии Гарегина Нжде и известного как «Дро» Драстамата Канаяна в качестве «национальных героев», увековечивание их имен открыто демонстрирует истинную сущность армянского режима. Гарегин Нжде и Драстамат Канаян во время Второй мировой войны с особой жестокостью организовали резню евреев и других национальностей на оккупированных территориях СССР. Кроме того, в Болгарии и Румынии были созданы группы боевиков из членов армянской националистической организации «Цегакрон». Эта организация призывала всех армян в мире союзничать с нацистами. Вдохновленный фашистской идеологией расизма, арийской расы и антисемитизма, Гарегин Нжде сформировал армянскую национальную шовинистическую и расистскую идеологию, которая и сегодня является главной идеологией правящей Республиканской партии Армении и всего правительства. Самое страшное то, что расистская идеология, которую называют «нждеизмом», включена в программу образования в вузах и средних школах Армении, молодое поколение воспитывают в этом духе. Республиканская партия Армении, возглавляемая президентом Сержом Саркисяном, считает Нжде своим идеологическим лидером».

Хикмет Гаджиев добавил, что попытки Армении героизировать фашизм, в том числе возведение с участием руководства страны памятника Гарегину Нжде в центре Еревана 28 мая 2016 года, это пример неуважения к миллионам погибших в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны, их близким и ветеранам. Мы призываем семьи миллионов людей, которые спасли мир от фашизма и отдали жизни на этом пути, а также ветеранов и инвалидов войны, мировую общественность выступить против подобных попыток Армении».