В Азербайджане ряд лиц получит дипломатические паспорта

2017-05-08 11:12 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане сотрудники органов, напрямую обеспечивающих деятельность президента, будут обеспечены дипломатическими паспортами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим предлагается внести дополнения в шестую статью закона «О паспортах».

Согласно предложенным изменениям, министерство иностранных дел будет выдавать дипломатические паспорта сотрудникам органов, напрямую обеспечивающих деятельность президента.

Проект рекомендован на пленарное заседание и 16 мая будет выставлен на обсуждение.

Н.О.

