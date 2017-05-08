В Баку произошла массовая драка: Есть пострадавшие

2017-05-08 11:18 | www.oxu.az | 2

В Баку в результате массовой драки пострадали 8 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на рынке 8-го километра в Низаминском районе столицы.

Сообщается, что один из водителей не уступил другому дорогу, в результате чего между водителями и пассажирами двух автомобилей произошел конфликт, переросший в драку.

В результате пострадали 28-летний Амиль Аллахвердиев, 30-летний Фикрет Аллахвердиев, 24-летний Эльшад Аллахвердиев, 18-летний Эльвин Алиев, 26-летний Сеймур Халафов, 22-летний Турал Рзаев и 37-летний Рзахан Рзаев.

Раненые были доставлены в больницу, по факту ведется расследование.

З.Г.

