Неймар ждет азербайджанцев в Бразилии - определился победитель (ФОТО)

2017-05-08 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На Бакинском бульваре прошел финал международного турнира Neymar Jr’s Five с участие 16 команд, организованный при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана, студенческой волонтерской организацией “Bir” при министерстве образования и Управлением Приморского национального парка.

Финалисты были определены в результате региональных отборочных туров среди более 330 команд, которые прошли в Гяндже, Лянкяране, Шеки, Губе, а также в Баку, сообщили Trend Life организаторы.

В результате напряженной и эмоциональной борьбы, чемпионом стала команда “Şirinlər”, которая в финале со счетом 1:0 обыграла команду “Qara Qartal”. Таким образом, “Şirinlər” представит Азербайджан на международном чемпионате Neymar Jr’s Five, который пройдёт в июле на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr. в штате Сан-Паулу (Бразилия). Neymar Jr’s Five организован знаменитым игроком сборной Бразилии и «Барселоны» Неймаром.

После игры капитан команды “Şirinlər” Эльмеддин Гусейнзаде поделился своей радостью: «Мы победили всех в Азербайджане, и теперь мы отправляемся в Бразилию. Мы готовы и там всех победить!».

Отметим, что 16-ой командой, которая получила специальный допуск в финал (wild card), стала команда девушек "Baku Stars". Команда оказала достойное сопротивление парням, проиграв в 1/8 финала "Qaradağ – Lökbatan".

Правила игры: 2 команды, пять на пять (5х5), без вратаря, с воротами размером 1,5 х 0,8 метра и полем размером в 17 x 30 метров. Матч длится 10 минут. Когда одна из команд забивает гол, команда-соперник теряет одного из игроков. Игра продолжается до последнего игрока или до конца времени. Побеждает та команда, у которой в итоге осталось больше игроков. В турнире могут принять участие команды из шести игроков (вне зависимости от пола) в возрасте 16-25 лет, а в этом году впервые в каждой команде может быть два игрока старше 25 лет.

(Автор: Вугар Иманов)