В Азербайджане примерно 5% вступающих в брак граждан больны талассемией - центр

2017-05-08 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане примерно 5% вступающих в брак граждан больны талассемией. Эта статистика основана на результатах проведенных в последнее время наблюдений, сказал директор Республиканского центра талассемии Джейхун Мамедов, на состоявшемся 8 мая мероприятии, посвященном – Международному дню талассемии.

Джейхун Мамедов отметил, что медицинское обследование пар до вступления в брак, проводимое с июня 2015 года, сыграло важную роль в выявлении носителей талассемии.

По словам директора Центра, до сегодняшнего дня до вступления в брак прошли обследование 258 521 человек, 11 215 из которых были признаны носителями талассемии. Из них, в 97 парах вступающих в брак граждан, оба супругов являлись носителями талассемии. В свою очередь, 54 пары, также являющихся носителями талассемии, были поставлены на учет для прохождения пренатальной диагностики.

По словам директора Центра, в 26 семьях, в которых супруги являлись носителями талассемии, была зарегистрирована беременность. Поскольку в пяти семьях из них уже были больные дети, то, по согласию семьи, было принято решение прервать беременность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)