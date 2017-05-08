В Масаллы возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка во время обрезания

2017-05-08 14:59 | www.apa.az | 3

Прокуратура Масаллинского района распространила заявление в связи со смертью ребенка во время обрезания.

Как сообщили АПА в прокуратуре, 3 мая в прокуратуру поступила информация о том, что в больнице скончался житель села Мусакюче малолетний Гусейнов Кянан Абуталыб оглу (2012 г.р.).

В ходе предварительного расследования было установлено, что Кянану Гусейнову дома делал обрезание вышедший на пенсию в 2016 году хирург Рамиз Садыгов. Во время операции состояние ребенка ухудшилось и его доставили в Масаллинское ЦРБ. Однако спасти жизнь мальчику не удалось.

По факту в прокуратуре района было возбуждено уголовное дело по статье 124.1 (убийство по неосторожности) УК АР. Для точного установления причин смерти К.Гусейнова назначена судебно-медицинская экспертиза.

Необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.