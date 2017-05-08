БОС потеряло 2,5 млн. манатов или 2 млн. долларов от закрытия Bank Standard - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-05-08 15:03 | www.apa.az | 3

По оценке аудиторской компании KPMG, депозит Бюро обязательного страхования (БОС) на сумму 2 млн. 500 тыс. манатов или 1 млн. 912 тыс. 900 долларов, размещенный в ЗАО Bank Standard, будет невозможно вернуть. Об этом АПА-Экономикс сказал исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

По его словам, согласно 82-й статье закона «О банках», активы объявленного банкротом банка распределяются между кредиторами в порядке очередности: «Согласно порядку очередности, вначале выплате подлежат требования физических лиц по праву регресса Фонда страхования вкладов, все расходы временного администратора и ликвидатора на проведение процедуры банкротства, в том числе их заработная плата, судебные расходы и др., требования банковских сотрудников в связи с компенсацией травм и смертельных случаев в рабочее время, требования нынешних и бывших банковских сотрудников о выплате зарплаты и пособий за период не более 6 месяцев с даты вынесения судебного решения о банкротстве, банковские обязательства в связи с процедурой финансового оздоровления и управления временного администратора, налоги и взносы по обязательному социальному страхованию, подлежащие выплате в госбюджет, за период не более 1 года с даты вынесения судебного решения о банкротстве, требования беззалоговых кредиторов. В последнюю очередь выплачиваются доли акционеров».

А.Джавадов отметил, что объем неработающих кредитов Bank Standard составляет 800 млн. манатов, обязательства - 1 млрд. 153 млн. манатов. «Согласно отчету KPMG, депозиты БСО в ЗАО Bank Standard невозможно будет вернуть. Нынешняя ситуация показывает, что не хватит средств. По оценкам KPMG, по неработающим кредитам банка ожидаются поступления на 195 млн. манатов. Фонд страхования вкладов должен получить за этот банк 445 млн. манатов. По праву регресса, поступающие средства должны войти в счет фонда. Но сегодня имеются неработающие банки, находящиеся в судебном процессе. Объем неработающего кредитного портфеля составляет примерно 800 млн. манатов. Если эти средства будут возвращены, то 445 млн. манатов будут переданы Фонду страхования вкладов. Обязательства Bank Standard составляют 1 млрд. 153 млн. манатов».

Отметим, что согласно финансовому отчету БОС за 2016 год, бюро разместило в Bank Standard депозит на 2 млн. 500 тыс. манатов или 1 млн. 912 тыс. 900 долларов.

Напомним, что с целью обеспечения прозрачности процесса ликвидации оценка активов ЗАО Bank Standard поручена азербайджанскому представительству KPMG.



Решением Бакинского административно-экономического суда №1 от 4 октября 2016 года, ЗАО Bank Standard объявлено банкротом. Согласно данному решению, Фонд страхования вкладов назначен ликвидатором ЗАО Bank Standard.