В Азербайджане за 3 месяца граждан оштрафовали на 15 миллионов манатов

2017-05-08 11:32 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане полиция за три месяца выписала гражданам штрафов на 15 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом говорится в отчете Госкомитета по статистике за январь-март 2017 года.

В январе-марте 2017 года количество выявленных административных нарушений правил дорожного движения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось на прежнем уровне - 747,8 тыс. манатов.

50,8% выявленных правонарушений было связано с превышением установленной скорости движения, 11,4% - с проездом на красный свет светофора или при наличии запрещающего движение знака, 11,3% - нарушением правил остановки и парковки, 9,5% - несоблюдением требований дорожных знаков или дорожной разметки, 3,7% - неиспользованием ремня безопасности, остальные – с другими причинами.

За нарушение правил было выписано штрафов на 15,1 млн манатов.

У.А.

