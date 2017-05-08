В БГУ прошла IX Республиканская конференция «Современная эпоха и образование» (ФОТО)

2017-05-08 14:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На факультете социальных наук и психологии Бакинского государственного университета (БГУ) прошла IX Республиканская научно-практическая конференция «Современная эпоха и образование», посвященная 94-й годовщине общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открывая пленарное заседание конференции, ректор, академик Абель Магеррамов говорил о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в истории современного Азербайджана, проведенным великим лидером реформах в направлении строительства демократического, правового государства, его исторических заслугах перед народом и родиной. Оратор отметил, во главу угла политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, стоит усиление национально-духовного, культурного, научного и интеллектуального потенциала народа.

На пленарном заседании конференции затем выступили профессор Бакинского инженерного университета Аждар Агаев, декан факультета социальных наук и психологии БГУ, профессор Хикмет Ализаде, сотрудник Института образования Мурат Кадифеджи.

Работа конференции продолжилась в пяти секциях, в которых в общей сложности заслушано 175 докладов.