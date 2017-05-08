Президент Ирана принял участие в церемонии открытия новой железной дороги

2017-05-08 14:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани принял участие в церемонии открытия железной дороги, связывающей западную провинцию Хамадан со столицей Исламской Республики - Тегераном.

Выступая на церемонии открытия в Хамадане, президент Рухани сказал, что новая железная дорога соединит провинцию с железнодорожной системой всей страны, что облегчит коммуникацию для жителей Хамадана, сообщает агентство IRNA.

В строительство железной дороги протяженностью 276 километров было вложено более 300 миллионов долларов (9,7 триллионов риалов).

На этом отрезке железной дороги построено около 35 мостов.

Поезда смогут развивать скорость на новой дороге в 160 километров в час для пассажирских поездов, и 120 километров в час для грузовых поездов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)