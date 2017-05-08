Задержанного сотрудниками МНБ человека освободили в зале суда

2017-05-08 15:06 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был зачитан приговор. Согласно приговору, Рахман Мусаев был освобожден в зале суда. Ему дали условный срок. Заседание проводилось за закрытыми дверями. По распоряжению судьи И. Гасанзаде журналистов не допустили в зал суда.

Отметим, Рахман Мусаев обвинялся по статье 271 (неправомерный доступ к компьютерной информации), 177 (кража) УК АР.

Рахман Мусаев был задержан сотрудниками МНБ. Он обвинялся в краже денег с банковских счетов иностранных граждан.