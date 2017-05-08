Политика Франции на Южном Кавказе не изменится - эксперт

2017-05-08 14:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Политика Франции на Южном Кавказе после избрания президентом Эммануэля Макрона никак не изменится, Франция не имеет четкой политики в регионе, считает российский политолог, эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов.

«Соответственно основными игроками на Южном Кавказе останутся Россия и Турция. Азербайджанские СМИ выражали обеспокоенность по поводу проармянских предвыборных лозунгов Марин Ле Пен. Однако изначально было видно, что все эти политические лозунги не более, чем работа на электорат", - сказал Trend в понедельник Михайлов.

По мнению эксперта, Франция, скорее всего, будет участвовать в неком едином партнерстве с Евросоюзом, выражая общую коллективную позицию по тому или иному вопросу, в том числе и по нагорно-карабахскому конфликту.

«Повторюсь, по-настоящему сильные игроки в регионе - Турция и Россия, обе эти страны являются важными партнерами для Баку. Соответственно мнение Франции о ситуации на Южном Кавказе в современных реалиях абсолютно не актуально», - сказал он.

В минувшее воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу с результатом 66,1 процента, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9 процента).

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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