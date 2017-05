Алпагут развивается в Индии (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Автор боевого искусства алпагут, мастер спорта международной категории, генеральный секретарь Азербайджанской ассоциации боевых искусств Васиф Намазов и его помощник Муса Абдуллаев провели семинар в Индии, сообщили Trend Life президент Федерации алпагута Азербайджана Агиль Аджалов.

В четырехдневном семинаре в городе Мумбай (в прошлом Бомбей) приняли участие около пятиста спортсменов из различных городов Индии, Шри-Ланки и Бангладеша. Отныне и в Индии будет развиваться этот вид спорта. Федерацию возглавил Гасан Мухаммед Исмаил в соответствии с официальным документов Всемирной федерацией алпагута. Федерации алпагута действуют в Турции, Грузии, Австралии, Иране, США, Канаде, Германии, Венгрии, Чехии и других странах. В ближайшее время алпагут будет также представлен в Риге (Латвия) и Элисте (Калмыкия, Россия). В конце июня в Грузии пройдет Чемпионат Евразии, а в ноябре – Кубок мира в Баку.

Алпагут – древний тюркский вид спорта со своими канонами, традициями и философией. Слово "алпагут" (алп - воин, "куд" - от слова kutsal - святой) означает Великий воин. На сегодняшний день алпагут - результат синтеза техники разных боевых искусств тюркских народностей. Есть три версии системы: «Айпара», «Батур», «Джайма». Первая из них схожа с контактным карате, но здесь есть захваты и броски. Система «Батур» схожа с боями без правил, но не разрешается бороться на партере больше 20 секунд. В течение 20 секунд необходимо применить прием и победить. Система «Джаймаз» похожа с К1 и Тайбоксинг. Все приемы: удар рукой, ногой, головой, а также захваты имеют чисто тюркские названия. Все три вида системы ведутся в волчьем и соколином кругу, хотя в других видах борьбы этих кругов нет. Волчьи и соколиные круги являются тотемом, принадлежащим только тюркскому миру. В кругу диаметром 9 метров нужно бороться в течение одной минуты. После этого нужно продолжать в соколином кругу свободную борьбу.

(Автор: Вугар Иманов)

