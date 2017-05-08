В дни открытия и закрытия Исламиады метро и специальные автобусные маршруты будут работать до 02:00

2017-05-08 15:35 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

М.Агаев отметил, что для перевозки зрителей по 3 специальным экспресс-маршрутам выделено 228 транспортных средств: «Если возникнет необходимость, тогда находящиеся в запасе 90 автобусов будут выпущены в экспресс-маршруты. Просим зрителей иметь при себе билеты. При отсутствии билетов пассажиры не смогут бесплатно воспользоваться экспресс-автобусами».