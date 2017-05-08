В посольстве Украины в Азербайджане прошел прием в связи с открытием «Евровидение-2017»

2017-05-08 15:41 | www.apa.az | 3

7 мая 2017 года в городе Баку на территории посольства Украины в Азербайджанской Республике состоялся дипломатический прием, в рамках которого был проведен совместный просмотр церемонии открытия «Евровидения» в Киеве.

Как сообщает АПА со ссылкой на mfa.gov.ua, на мероприятии в посольстве Украины присутствовали Главы и представители дипломатических миссий зарубежных стран в Азербайджане, представители органов власти, бизнеса и СМИ АР, члены украинской диаспоры в Азербайджане.

Специальными гостями посольства Украины стали победитель «Евровидения-2011» от Азербайджана Эльдар Гасымов и участница «Евровидения-2014» и украинского шоу «Голос страны-4» Диляра Кязимова, а также финалист азербайджанского шоу "Голос страны" Гусейн Абдуллаев. Кроме того, мероприятие посетили лауреат всеукраинских и международных конкурсов, участница шоу «Голос Азербайджана» Анастасия Будаква и лауреат всеукраинских конкурсов Юлия Топчий.

В своей речи посол Украины в Азербайджане А.П.Мищенко отметил, что подготовка и проведение Евровидения происходит в сложных для Украины условиях, связанных с вооруженной агрессией России против Украины. Несмотря на то, что правительство государства уделяет главное внимание вопросу обеспечения обороноспособности Украины, в то же время руководство государства, правительства и мэрии Киева сделали все возможное, чтобы Евровидение в Киеве прошло на уровне, соответствующем стандарту этого песенного конкурса.

Символическим, по словам главы дипломатической миссии Украины, является то, что начало «Евровидение-2017» совпадает с такими памятными датами, связанными с участием Украины во Второй мировой войне, в том числе 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом. В этом контексте гостям посольства Украины были продемонстрированы видеоролики о памяти всех жертв как Второй мировой войны, так и войн, которые на сегодняшний день ведут Украина, Азербайджан, Грузия и Молдова против стран-агрессоров за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

В 18 часов в режиме он-лайн начался совместный просмотр церемонии открытия церемонии «Евровидение-2017».

А.П.Мищенко проинформировал, что полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. В Азербайджане прямую трансляцию упомянутых мероприятий будет осуществлять в эти дни с 23:00 (по бакинскому времени) государственный телевизионный канал Азербайджана «Общественное телевидение» («ITV»).

Гости посольства пожелали Украине успешного проведения этого важного международного мероприятия.

Партнерами посольства в проведении приема по случаю торжественного открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017» стали авиакомпания «Международные авиалинии Украины» и украинская компания «АвтоКапитал», которая представляет в Азербайджане немецкий бренд «Mercedes-Benz».