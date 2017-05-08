Стали известны азербайджанские комментаторы «Евровидения» – ФОТО

2017-05-08 11:50 | www.oxu.az | 2

Завтра стартует музыкальный конкурс «Евровидение 2017».

Как передает Oxu.Az, представительница Азербайджана Диана Гаджиева (Dihaj) уже завершила подготовку.

В этом году комментатором «Евровидения» от Азербайджана станет Азер Сулейманов. А.Сулейманов уже несколько дней находится в Киеве.

В столицу Украины также отправился стилист Анар Агакишиев, который отвечает за прическу и макияж Дианы.

Напомним, что полуфиналы песенного конкурса «Евровидение 2017» пройдут 9 и 11 мая, а финал – 13 мая. Диана Гаджиева представит нашу страну с композицией «Skeletons».

A.C.