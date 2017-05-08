В Баку произошло ДТП с участием автобуса: Есть жертва

2017-05-08 12:00 | www.oxu.az | 2

В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, вчера около 9 часов вечера в поселке Новханы пассажирский автобус марки Daewoo столкнулся с легковым автомобилем BMW.

В результате погиб находившийся в BMW 47-летний мужчина.

По факту ведется расследование.

Министерство внутренних дел распространило информацию в связи с аварией. Согласно информации, 7 мая около 9 часов в поселке Новханы Абшеронского района житель Зангиланского района Фаиг Гулиев на автомобиле «Daewoo» cтолкнулся с автомобилем «BMW», управляемым жителем Баку Аязом Эфендиевым. В результате Ф.Гулиев скончался на месте.

Э.А.

