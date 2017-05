Metroda dəhşət: 9 yaşlı uşağın ayağı eskalatorun arasında qaldı (VİDEO)

Bajkı. Trend:

İstanbul metrosunun "Qayrettepe" stansiyasında 9 yaşlı uşağın ayağı eskalatorun pillələri arasında qalıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə yerinə gələn xilasedicilər eskalatorun bir pilləsini kəsiblər.

Təqribən bir saat davam edən xilasetmə əməliyyatı nəticəsində uşaq xilas edilərək xəstəxanaya aparılıb.