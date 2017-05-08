В Посольстве Украины в Баку состоялся прием, посвященный конкурсу "Евровидение-2017" в Киеве (ФОТО)

2017-05-08 15:25 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - В Посольстве Украины в Баку состоялся дипломатический прием, во время которого был проведен совместный просмотр церемонии открытия «Евровидения» в Киеве. Как сообщает Trend, на мероприятии в Посольстве Украины присутствовали Главы и представители дипломатических миссий зарубежных стран в Азербайджане, представители органов власти, бизнеса и СМИ АР, члены украинской диаспоры в Азербайджане.

Специальными гостями Посольства Украины стали победитель «Евровидения-2011» от Азербайджана Эльдар Гасымов и участница «Евровидения-2014» и украинского шоу «Голос страны-4» Диляра Кязимова, а также финалист азербайджанского шоу "Голос страны" Гусейн Абдуллаев. Мероприятие также посетили лауреат всеукраинских и международных конкурсов, участница шоу "Голос Азербайджана" Анастасия Будаква и лауреат всеукраинских конкурсов Юлия Топчий.

Гостей посольства приветствовал посол Украины в Азербайджане, Александр Мищенко. По словам посла, несмотря на то, что сегодня украинское правительство уделяет основное внимание вопросу обеспечения обороноспособности Украины, глава государства, правительство и мэрия Киева сделали все возможное, чтобы Евровидение в Киеве прошло на уровне, соответствующем стандарту этого песенного конкурса.

Символическим, по словам Главы дипломатической миссии Украины, является то, что начало «Евровидение-2017» совпадает с важнейшими памятными датами, связанными с участием Украины во Второй мировой войне. В том числе, 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом.

Далее гостям посольства Украины были продемонстрированы видеоролики о памяти всех жертв как Второй мировой войны, так и войн, которые на сегодняшний день ведут Украина, Азербайджан, Грузия и Молдова против стран-агрессоров за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

Посол сообщил, что полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum