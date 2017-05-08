Имя незаконно посетившего Нагорный Карабах испанского журналиста удалено из «черного списка» МИД Азербайджана

2017-05-08 15:44 | www.apa.az | 2

Испанский журналист Рикардо Маркина Монтаньяна, чьи статьи публикуются в прессе Аргентины и Латиноамериканского региона, обратился с письмом в посольство Азербайджана в Аргентине, в котором попросил удалить его имя из «Списка иностранных граждан незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в своем письме Рикардо Маркина Монтаньяна выразил уважение к территориальной целостности, суверенитету нашей страны, ее законам и признанной на международном уровне неприкосновенности границ. Он отметил, что в своем репортаже, подготовленном на оккупированных территориях, также подчеркнул, что эти земли принадлежат Азербайджану.

Рикардо Маркина Монтаньяна выразил сожаление в связи с этой поездкой. Он подчеркнул, что посещение оккупированных армянами территорий Азербайджана ни в коем случае не может служить пропаганде незаконного режима, созданного на захваченных армянами азербайджанских землях. В своем письме он также попросил прощения у правительства и народа Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий.

Обращение Рикардо Маркина Монтаньяна было рассмотрено в соответствующем порядке. Было принято решение об удалении его имени из «Списка иностранных граждан незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».